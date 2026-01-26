إعلان

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية

كتب : مصراوي

10:34 م 26/01/2026
كتب- مروان الطيب:

تحتفل الفنانة دعاء رجب بزفافها مساء اليوم الاثنين على المنتج الفني محمود العراقي بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

شاركت الفنانة دعاء رجب بالعديد من الأعمال التلفزيونية التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل "كيد النسا" عام 2011 بطولة الفنانة سمية الخشاب، مسلسل "خطوط حمراء" عام 2012 بطولة الفنان أحمد السقا"، الجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوي" عام 2013 بطولة الفنان أحمد مكي.

وكانت آخر مشاركات دعاء رجب الفنية بمسرحية "قلبي وأشباحه" عام 2024 وسط نخبة من النجوم هم عمرو يوزسف، مي عز الدين، سليمان عيد، تأليف نور الدين مهران وطه زغلول، إخراج محمد المحمدي.

دعاء رجب زفاف دعاء رجب

