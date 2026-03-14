إيران تطلق الموجة الصاروخية الـ47 على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح السبت، إطلاق الموجة الصاروخية الـ47 من عملية "الوعد الصادق 4"، لاستهداف المواقع والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط.

تداعيات الموجة 47 من عملية الوعد الصادق 4

بالتزامن مع إطلاق الموجة الجديدة، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في بلدة دوفيف الواقعة في الجليل الأعلى، عقب رصد تسلل طائرة مسيرة إلى الأجواء.

تفاصيل الموجة 46 ضمن عملية الوعد الصادق 4

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وكالة فارس بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ الموجة الـ46 من عملية الوعد الصادق 4، والتي تضمنت إطلاق صواريخ باتجاه أكثر من 10 أماكن اختباء لقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحرس الثوري أنه استخدم في هذه الموجة صواريخ متطورة من طرازات خرمشهر وخيبرشكن وعماد وقدر، مضيفا أن عملية الإطلاق استهدفت مراكز حيوية في حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي، بالإضافة إلى ضرب المجمع العسكري الصناعي في منطقة حولون.

أضرار صواريخ عملية الوعد الصادق 4 في إسرائيل

في الجانب الإسرائيلي، أفادت القناة 12 العبرية، الجمعة، بتفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، وفي مناطق شفيلا وشارون والقدس، عقب عمليات إطلاق الصواريخ ضمن عملية الوعد الصادق 4.

وأفاد السكان بسماع أصوات انفجارات مدوية، حيث تبين أن أحد المقذوفات التي تم رصدها كان صاروخا متشظيا، مما تسبب في أضرار جسيمة في عدة مواقع.

وبحسب التقارير العبرية، تم العثور على شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض في 3 مواقع مختلفة في المركز، شملت الطريق السريع 431 حيث انفتحت حفرة كبيرة، بالإضافة إلى تضرر منازل احترقت في ريشون لتسيون وشوهام.

