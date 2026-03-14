أكدت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين يقضي بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا من أجل إنهاء حرب إيران.

وأوضحت المصادر، أن بوتين اقترح خلال اتصالا هاتفيا مع ترامب نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا بهدف إنهاء الصراع العسكري في الشرق الأوسط، لكن ترامب رفض الطلب.

وأضاف مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس" أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعرض فيها هذا الخيار، لكنه لم يُقبل سابقًا.

وبحسب الموقع، ناقشت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين المخزون النووي في مرحلة لاحقة من الحرب.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ترامب مستعد لعقد صفقة من أجل إنهاء الحرب على إيران، لكنها يجب أن تكون صفقة جيدة للولايات المتحدة.