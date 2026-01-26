إعلان

10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا

كتب- مروان الطيب:

09:38 م 26/01/2026
    الممثلة إميلي شاه
    إميلي شاه تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    إميلي شاه تستمتع يوقتها
    إميلي شاه من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    إميلي شاه
    إميلي شاه مع الأصدقاء
    إميلي شاه من أحدث ظهور
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور
    مينا مسعود وإميلي شاه مع الأصدقاء
    مينا مسعود وإميلي شاه

نشرت الممثلة إميلي شاه صور جديدة رفقة زوجها النجم المصري العالمي مينا مسعود خلال حضورهما فعاليات مهرجان صاندس السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها على انستجرام.
وظهر الثنائي يستمتعان بوقتهما، والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية مع عدد من الأصدقاء، وكتبت إميلي شاه على الصور: "الرقصة الأخيرة"، وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين
كما ظهرت إميلي شاه وهي تمارس رياضة التزحلق على الجليد بصحبة زوجها مينا مسعود.
كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه
احتفلت الممثلة، إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود في شهر يوليو من العام الماضي ، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

وفوجئ جمهور إميلي شاه بعد أيام من حفل الزفاف تعرضها لوعكة صحية ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا
يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.
