فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

07:15 م 26/01/2026 تعديل في 07:19 م

شيرين عبد الوهاب

كتب- مروان الطيب:
نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع من أغنية "اللي يقابل حبيبي" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


وأنهالت عليها تعليقات جمهورها ومتابعيها وكتبوا: "حمد لله على السلامة يا ملكة، قومي وارجعي لنا كوني قوية، يارب ترجعي بقى، ربنا يبارك في صحتك وترجعي أحسن من الأول، حمد الله على السلامة وحشتينا".


حقيقة فيديو شيرين عبدالوهاب في المستشفى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مفبرك للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت خلاله داخل إحدى المستشفيات بغرفة الرعاية، بينما يعود الصوت المرفق بالفيديو إلى لقاء قديم لها، كانت تتحدث خلاله عن طليقها حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب شيرين اللي يقابل حبيبي

