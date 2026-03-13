أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعاطفه مع أفراد المجتمع اليهودي في ميشيغان، بعد اطلاعه على تفاصيل الهجوم الذي استهدف كنيسًا في الولاية.

وقال ترامب: اطلعت على تفاصيل الهجوم على كنيس في ميشيغان وأعرب عن تعاطفي مع المجتمع اليهودي هناك.

ووقعت حادثة إطلاق نار ودهس بسيارة قرب كنيس يهودي في بلدة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان الأميركية.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عناصر الـFBI موجودون في الموقع بالتعاون مع السلطات المحلية للتحقيق في الحادث.

كما أعلنت شرطة "ميشيغان"، أن المشتبه به تم القبض عليه، ويتم اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة المواطنين.

ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه في اليوم نفسه بعد حادث إطلاق نار آخر في ولاية فرجينيا.