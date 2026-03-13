إعلان

عمرو عبدالوهاب: مواجهة تداعيات الحرب بالإنتاج والاستصلاح الزراعي

كتب : حسن مرسي

02:04 ص 13/03/2026

اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب

أكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الدولة تسعى بكل قوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأيام المقبلة، ومواجهة تداعيات الحرب من خلال المزيد من العمل والاستقرار على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الشركة خلال الأسابيع الماضية كانت تتعاون بشكل مستمر مع المستثمرين والعمال والفلاحين لمتابعة الأراضي وتذليل أي عقبات.

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال مداخلة عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك زيادة في الأسعار ومراجعات مستمرة، لكن الحركة العملية على الأرض تركز على الاستقرار والعمل والاجتهاد، مؤكدًا أن الشعب المصري يواصل جهوده في الزراعة والحصاد والري رغم صعوبة الظروف المناخية، ما يعكس جدية المصريين والتزامهم بالعمل والإنتاج.

وأشار إلى أن الشركة وفرت أكثر من ربع مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدًا أن هذا الجهد الجماعي يساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي، وأن المصري الأصيل يواصل مقاومته لكل التحديات، بما فيها استغلال البعض للجشع، مع التركيز على العمل والاجتهاد والإنتاج المستمر، مما يعزز الاستقرار والأمن الداخلي ويحقق نتائج ملموسة على الأرض في مجالات الاستزراع والاستصلاح الزراعي، خصوصًا في صحراء مصر.

وأكد أن الشعب المصري راضٍ ومستمر في العمل والاجتهاد، مشيدًا بالإيمان والالتزام الذي يظهره المواطنون رغم التحديات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

شركة تنمية الريف الاستصلاح الزراعي الإنتاج الزراعي

