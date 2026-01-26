آسر ياسين عن شخصيته في "اتنين غيرنا": "عنده آلم نفسي ومشكلة مع الحب"

تحدث الفنان آسر ياسين، عن مسلسله "اتنين غيرنا" الذي يخوض بطولته في موسم دراما رمضان 2026.

وقال آسر ياسين في لقائه مع قناة "الحياة" : "الورق كان مختلف، ومعملتش حاجة رومانسية درامية في رمضان قبل كدة وده اللي حمسني للعمل ده".

وتابع: "شخصية حسن هو واحد عنده آلم نفسي، وعنده مشكلة مع الحب، لغاية ما لقي (نور) اللي نورت له حياته، لحد ما يرجع لـ حسن اللي احنا مكناش شايفينه".

وأضاف آسر ياسين: "حالة عاطفية لطيفة، وحالة درامية حلوة جدا وشخصيات كثيرة حلوة.. مش شخصية البطلين بس، ويا رب يعجبكم".

مسلسل "اتنين غيرنا" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة في رمضان 2026.

"اتنين غيرنا" يعرض على قناة الحياة في شهر رمضان، ويخوض بطولته آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.