إعلان

آسر ياسين عن شخصيته في "اتنين غيرنا": "عنده آلم نفسي ومشكلة مع الحب"

كتب : هاني صابر

04:07 م 26/01/2026

الفنان آسر ياسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الفنان آسر ياسين، عن مسلسله "اتنين غيرنا" الذي يخوض بطولته في موسم دراما رمضان 2026.

وقال آسر ياسين في لقائه مع قناة "الحياة" : "الورق كان مختلف، ومعملتش حاجة رومانسية درامية في رمضان قبل كدة وده اللي حمسني للعمل ده".

وتابع: "شخصية حسن هو واحد عنده آلم نفسي، وعنده مشكلة مع الحب، لغاية ما لقي (نور) اللي نورت له حياته، لحد ما يرجع لـ حسن اللي احنا مكناش شايفينه".

وأضاف آسر ياسين: "حالة عاطفية لطيفة، وحالة درامية حلوة جدا وشخصيات كثيرة حلوة.. مش شخصية البطلين بس، ويا رب يعجبكم".

مسلسل "اتنين غيرنا" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة في رمضان 2026.

"اتنين غيرنا" يعرض على قناة الحياة في شهر رمضان، ويخوض بطولته آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

آسر ياسين مسلسل اتنين غيرنا دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فحص 250 جثة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة الأسير الأخير
شئون عربية و دولية

بعد فحص 250 جثة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة الأسير الأخير
شاب يشعل النار في نفسه بسبب خلافات مع زوجته ببني سويف
أخبار المحافظات

شاب يشعل النار في نفسه بسبب خلافات مع زوجته ببني سويف
ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
زووم

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
أخبار مصر

بيان حكومي مهم بشأن موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره