أشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى

كتب : هاني صابر

12:56 م 26/01/2026 تعديل في 01:21 م
كتب- هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام ونقله للمستشفى.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الزعيم بخير وبصحة جيدة، ولا صحة لتدهور حالته الصحية".

وأضاف: "لم يتم نقل الزعيم إلى المستشفى، ويتواجد حاليا في منزله وبين عائلته".

يذكر أن، آخر ظهور للفنان عادل إمام على شاشة الدراما، كان من خلال مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

أشرف زكي عادل إمام حقيقة تدهور حالة عادل إمام

