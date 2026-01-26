رد عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل "وننسى اللي كان" على الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول تشابه أحداث المسلسل مع الحياة الشخصية للنجمة ياسمين عبدالعزيز، بالإضافة إلى إشارة البعض أيضا إلى أن الأحداث تتشابه مع قصة المطربة شيرين عبدالوهاب.

وكتب عمرو ياسين، عبر حسابه على فيسبوك: "بقرأ كتير بوستات وتعليقات عبيطة وبضحك من سذاجة المكتوب.. كلمتين هقولهم.. عمر ما حصل ولا هيحصل اني أكتب الدراما بتاعتي لخدمة أهداف محددة.. لا حصل ولا هيحصل ولا عمر ده اتطلب مني أصلا.. أنا بحترم مهنتي جدا وصوتي من دماغي".

وتابع: "أنا مؤلف بيحضر تصوير كل شوت في مسلسله عشان أضمن دايما إن النص بتاعي بيسير في الاتجاه اللي أنا مقتنع بيه.. وبقف على الكلمة والحرف وكل اللي اشتغلوا معايا عارفين الكلام ده.. يعني قصة أي مسلسل هى قراري واختياري.. عنوان المسلسل.. أسماء الشخصيات كل حرف وكلمة هو ملكي ومسؤوليتي، وفي نفس الوقت بيتم في إطار شغل جماعي وإحترام متبادل بيني وبين كل عناصر العمل".

وأوضح: "لكن أي تفصيلة تتشابه أو تتقاطع مع أي شخصية في الحياة فده أمر وارد .. لأن أي مؤلف في الدنيا ينهل من وعاء الحياة والمجتمع اللي عايش فيه".

وأضاف: " كفاية افتراضات ساذجة.. والحمد لله اني بشتغل دايما مع فنانين ونجوم محترمين أقدر حجمهم وبيقدروا دوري وشغلي.. وأشوفكم قريبا في رمضان إن شاء الله".

يذكر أن، الأحداث الدرامية لمسلسل "وننسى اللي كان" ستشهد استعانة الفنان خالد سرحان بلجان إلكترونية لتشويه طليقته التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.