إعلان

مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين

كتب : هاني صابر

12:08 م 26/01/2026 تعديل في 12:24 م

عمرو محمود ياسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل "وننسى اللي كان" على الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول تشابه أحداث المسلسل مع الحياة الشخصية للنجمة ياسمين عبدالعزيز، بالإضافة إلى إشارة البعض أيضا إلى أن الأحداث تتشابه مع قصة المطربة شيرين عبدالوهاب.

وكتب عمرو ياسين، عبر حسابه على فيسبوك: "بقرأ كتير بوستات وتعليقات عبيطة وبضحك من سذاجة المكتوب.. كلمتين هقولهم.. عمر ما حصل ولا هيحصل اني أكتب الدراما بتاعتي لخدمة أهداف محددة.. لا حصل ولا هيحصل ولا عمر ده اتطلب مني أصلا.. أنا بحترم مهنتي جدا وصوتي من دماغي".

وتابع: "أنا مؤلف بيحضر تصوير كل شوت في مسلسله عشان أضمن دايما إن النص بتاعي بيسير في الاتجاه اللي أنا مقتنع بيه.. وبقف على الكلمة والحرف وكل اللي اشتغلوا معايا عارفين الكلام ده.. يعني قصة أي مسلسل هى قراري واختياري.. عنوان المسلسل.. أسماء الشخصيات كل حرف وكلمة هو ملكي ومسؤوليتي، وفي نفس الوقت بيتم في إطار شغل جماعي وإحترام متبادل بيني وبين كل عناصر العمل".

وأوضح: "لكن أي تفصيلة تتشابه أو تتقاطع مع أي شخصية في الحياة فده أمر وارد .. لأن أي مؤلف في الدنيا ينهل من وعاء الحياة والمجتمع اللي عايش فيه".

وأضاف: " كفاية افتراضات ساذجة.. والحمد لله اني بشتغل دايما مع فنانين ونجوم محترمين أقدر حجمهم وبيقدروا دوري وشغلي.. وأشوفكم قريبا في رمضان إن شاء الله".

يذكر أن، الأحداث الدرامية لمسلسل "وننسى اللي كان" ستشهد استعانة الفنان خالد سرحان بلجان إلكترونية لتشويه طليقته التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

عمرو محمود ياسينعمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين مسلسل وننسى اللي كان شيرين عبدالوهاب فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يوسف بطرس غالي يرفض مبادلة الديون بأصول الدولة
اقتصاد

يوسف بطرس غالي يرفض مبادلة الديون بأصول الدولة
محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها
أخبار مصر

محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها
قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة
أخبار مصر

قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة
ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده
أخبار مصر

ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده
سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا
شئون عربية و دولية

سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات