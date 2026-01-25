إعلان

20 صورة لنجوم الفن في عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

كتب : منال الجيوشي

09:38 م 25/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم (5)
  • عرض 20 صورة
    رامي جمال
  • عرض 20 صورة
    عمرو مصطفى يصل العزاء (1)
  • عرض 20 صورة
    عمرو مصطفى في عزاء والد الموسيقي احمد ابراهيم (3)
  • عرض 20 صورة
    عمرو مصطفى في عزاء والد الموسيقي احمد ابراهيم (2)
  • عرض 20 صورة
    توافد نجوم الموسيقى على عزاء والد الموزع احمد ابراهيم
  • عرض 20 صورة
    بدء عزاء والد أحمد ابراهيم (3)
  • عرض 20 صورة
    امير طعيمة يقدم واجب العزاء (2)
  • عرض 20 صورة
    توافد نجوم الموسيقى على عزاء والد الموزع احمد ابراهيم (1)
  • عرض 20 صورة
    توافد نجوم الموسيقى على عزاء والد الموزع احمد ابراهيم (2)
  • عرض 20 صورة
    الاسرة تتلقى واجب العزاء
  • عرض 20 صورة
    عمرو مصطفى يصل العزاء (2)
  • عرض 20 صورة
    عمرو مصطفى في عزاء والد الموسيقي احمد ابراهيم (5)
  • عرض 20 صورة
    عمرو مصطفى في عزاء والد الموسيقي احمد ابراهيم (1)
  • عرض 20 صورة
    عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم (1)
  • عرض 20 صورة
    عزاء والد احمد ابراهيم
  • عرض 20 صورة
    عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم (3)
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن في عزاء والد احمد ابراهيم
  • عرض 20 صورة
    كابتن مصطفى شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- نادر نبيل:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم: الملحن عمرو مصطفى، المطرب رامي جمال، الموزع توما، الملحن عزيز الشافعي، الشاعر تامر حسين، الشاعر أمير طعيمة، المطرب حودة بندق، الكابتن مصطفى شوبير.

وكان الموزع أحمد إبراهيم قد أعلن وفاة والده، يومالجمعة الماضية، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا حبيبي وروحي مات".

عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم مصطفى شوبير عمرو مصطفى رامي جمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع
زووم

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
الدولار ليس المحرك الوحيد.. "الأجهزة الكهربائية": توقعات بزيادة في الأسعار
أخبار مصر

الدولار ليس المحرك الوحيد.. "الأجهزة الكهربائية": توقعات بزيادة في الأسعار
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي