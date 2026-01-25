20 صورة لنجوم الفن في عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

تصوير- نادر نبيل:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم: الملحن عمرو مصطفى، المطرب رامي جمال، الموزع توما، الملحن عزيز الشافعي، الشاعر تامر حسين، الشاعر أمير طعيمة، المطرب حودة بندق، الكابتن مصطفى شوبير.

وكان الموزع أحمد إبراهيم قد أعلن وفاة والده، يومالجمعة الماضية، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا حبيبي وروحي مات".