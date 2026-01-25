الصور الأولى من عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

كتب - معتز عباس:

تصوير - نادر نبيل:

أقيم منذ قليل عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اليوم الأحد، في مسجد الشرطة في التجمع، قاعة الروضة وقاعة الكوثر.

وحضر عدد من نجوم الفن والموسيقى لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة والد الموزع الموسيقي الراحل، أبرزهم الشاعر تامر حسين، وغيرهم.

أعلن الموزع أحمد إبراهيم، الجمعة الماضية، عن وفاة والده، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا حبيبي وروحي مات".

يذكر أن، آخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم أغنية "خذلني" مع المطربة آمال ماهر، وتم طرحها على "يوتيوب" وتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي.