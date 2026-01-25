بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة

بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، منذ أيام، ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" على قناة النهار، بعدما أثار ظهورها الأخير الجدل مع الحديث عن خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت منة عرفة إنها لم تخضع لعمليات تجميل كما يقال، وعادة ما تلجأ في المناسبات لوضع ميك أب بشكل احترافي.

منة عرفة شاركت في دراما رمضان الماضي في مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، نيكول سابا، خالد سليم.

مصراوي يعرض لكم 20 صورة للفنانة الشابة منة عرفة: