بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة

كتب : منال الجيوشي

04:40 م 25/01/2026
    سيلفي منة عرفة
    منة عرفة تستعرض إطلالتها
    منة عرفة تستعد للمشاركة في مهرجان ذا بيست
    منة عرفة
    أحدث جلسة تصوير لـ منة عرفة (2)
    منة عرفة من مشاركتها في مهرجان ذا بيست (1)
    جلسة تصوير منة عرفة (4)
    منة عرفة بإطلالة جريئة (5)
    منة عرفة
    منة عرفة
    منة عرفة تستمتع بالإجازة مع الدلافين
    منة عرفة (2)
    منة عرفة وسط الأشجار
    منة عرفة بجوار البحر
    منة عرفة
    منة عرفة داخل حمام السباحة بالقرب من البحر في جزر المالديف (3)
    منة عرفة بالبشكير (2)
    منة عرفة تستخدم مرطبات تجميل للعناية بشعرها (1)
    منة عرفة

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، منذ أيام، ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" على قناة النهار، بعدما أثار ظهورها الأخير الجدل مع الحديث عن خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت منة عرفة إنها لم تخضع لعمليات تجميل كما يقال، وعادة ما تلجأ في المناسبات لوضع ميك أب بشكل احترافي.

منة عرفة شاركت في دراما رمضان الماضي في مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، نيكول سابا، خالد سليم.

مصراوي يعرض لكم 20 صورة للفنانة الشابة منة عرفة:

