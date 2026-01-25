كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة منى زكي قوائم البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله مع الفنانة نانسي عجرم وهما ترقصان على أنغام أغنية "نولع الجو".

يُعرض لـ منى زكي حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "الست"، وشاركها في بطولته: عمرو سعد، أحمد حلمي، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

جدير بالذكر أن النجمة منى زكي تغيب هذا العام عن المشاركة في السباق الرمضاني، وكانت شاركت في عام 2023 بمسلسل تحت الوصاية، الذي حقق نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري، وشارك في بطولته: رشدي الشامي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، علي الطيب، مها نصار، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، الطفل عمر شريف، إخراج محمد شاكر خضير، تأليف شيرين وخالد دياب.





