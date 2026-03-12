إعلان

السعودية تدمر مسيّرة متجهة لحقل شيبة النفطي البالغ إنتاجه مليون برميل

كتب : د ب أ

08:56 م 12/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تصدت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس لمسيّرة متجهة إلى حقل شيبة (شرق) المملكة الذي يبلغ إنتاجه اليوم حوالي مليون برميل نفط .

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي اليوم الخميس "أنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".

وأكدت السعودية احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، كما أشادت بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل البلاد.

وأدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية على السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والإسلامية، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية.

وتمتلك السعودية منظومات دفاعية حديثة وعالية الطراز، على رأسها منظومة "ثاد"، والتي تعمل على اعتراض الصواريخ في ارتفاعات عالية جداً، بالإضافة إلى "باتريوت" المخصصة لمواجهة الطبقة المتوسطة من الصواريخ العدائية، بالإضافة إلى أنظمة قصيرة المدى، للتعامل مع الطائرات المسيّر.

