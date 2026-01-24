إعلان

"فستان شفاف".. هيفاء وهبي تنشر صور من حفلها الغنائي في موسم الرياض

كتب : مصراوي

10:21 م 24/01/2026
    النجمة هيفاء
    هيفاء وهبي بفستان شفاف (1)
    هيفاء وهبي تتالق في صور جديدة (2)
    هيفاء وهبي تتالق في صور جديدة (1)
    هيفاء وهبي بفستان شفاف (2)
    هيفاء وهبي في حفلها الغنائي (2)
    هيفاء وهبي في حفلها الغنائي (1)
    هيفاء وهبي في حفلها الغنائي (3)

كشفت النجمة هيفاء وهبي عن أحدث إطلالة لها من حفلها الغنائي الأخير في موسم الرياض.

ظهرت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود شفاف وطويل، ونشرت صورًا لها على المسرح أثناء الحفل الغنائي.

وكتبت هيفاء تعليقًا: "كانت ليلة حلوة كتير بسبب حبكم، وأنا بحبكم كتير".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

بالصور- سينما "زاوية" تروج لفيلم "Hamnet" بعد ترشحه للأوسكار

رمضان 2026..أحمد العوضي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي"

هيفاء وهبي موسم الرياض حفل هيفاء

