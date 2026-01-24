"فستان شفاف".. هيفاء وهبي تنشر صور من حفلها الغنائي في موسم الرياض

بعد طرح بوستر "الكينج".. 20 صورة لـ محمد إمام من أبرز أعماله

كشفت النجمة هيفاء وهبي عن أحدث إطلالة لها من حفلها الغنائي الأخير في موسم الرياض.

ظهرت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود شفاف وطويل، ونشرت صورًا لها على المسرح أثناء الحفل الغنائي.

وكتبت هيفاء تعليقًا: "كانت ليلة حلوة كتير بسبب حبكم، وأنا بحبكم كتير".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

