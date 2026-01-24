"قمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة

بعد طرح بوستر "الكينج".. 20 صورة لـ محمد إمام من أبرز أعماله

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا صورة نادرة لها في بداية مشوارها الفني.

ونشرت نادية صورة لها وهي في العشرينيات من عمرها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر من يومك" طول عمرها قمر "، "تهبلي يا قلبي"، "كنتي ومازلتي أجمل ما عرفت الشاشة العربية".

تكريم نادية الجندي في مهرجان وهران

وحصلت نادية الجندي على تكريم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة بالجزائر بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

