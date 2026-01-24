إعلان

"لوك شتوي ومكياج بسيط".. هدى المفتي تنشر أحدث جلسة تصوير

كتب - معتز عباس:

09:16 م 24/01/2026 تعديل في 10:54 م
خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية.

ونشرت هدى صور وفيديوهات ظهرت فيها بلوك شتوي ومكياج بسيط، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مزيج من الصور".

يُذكر أن الفنانة هدى المفتي تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

