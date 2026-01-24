بالصور- أحمد السقا أول الحضور في عزاء والدة الفنان نضال الشافعي

رحمة رياض تخطف الأنظار بصورًا جديدة من كواليس برنامج The Voice

بعد طرح بوستر "الكينج".. 20 صورة لـ محمد إمام من أبرز أعماله

شيري عادل تنشر صورًا لها في رحلة نيلية

هدى المفتي تنشر صورًا لها من كواليس أحد الأعمال الفنية

كتب- مروان الطيب:

تصوير: إسلام فاروق:

وصل منذ قليل، الفنان أحمد السقا عزاء والدة الفنان نضال الشافعي، الذي يقام مساء اليوم السبت في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وظهر أحمد السقا بين أول الحضور وهو يواسي الفنان نضال الشافعي وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين منه.

وأعلن الفنان نضال الشافعي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، وفاة والدته.

كتب نضال الشافعي عبر حسابه على فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي".

شيع الفنان نضال الشافعي، جثمان والدته الراحلة، عقب صلاة ظهر من مسجد آل بهجت بمدينة دريم لاند.

وحضر الجنازة المخرج الكبير خالد جلال، والفنان عمرو عبدالعزيز، وعدد من أصدقاء وأقارب الفنان نضال الشافعي.

نضال الشافعي ينتظر عرض مسلسل "درش" في رمضان 2026

يشارك نضال الشافعي الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية توأمين، يتعرض أحدهما لحادث يُفقده الذاكرة، ما يدفعه إلى خوض رحلة بحث صعبة عن هويته وماضيه وسط صراعات ومواقف متلاحقة مليئة بالمفاجآت.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا:

القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)





بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف



