رحمة رياض تخطف الأنظار بصور جديدة من كواليس برنامج The Voice

شاركت المطربة رحمة رياض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من كواليس تصوير حلقات الموسم السادس لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير The Voice.

ونشرت رحمة رياض الصور مصحوبة بكلمات أغنيتها الجديدة "سبع سعادات"، والتي كتب كلماتها فقار الماجد، ألحان قبس يوسف، وأطلقتها مؤخرا بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

كان برنامج The Voice أسدل الستار على موسمه السادس، بإعلان فوز المتسابقة جودي شاهين، من فريق رحمة رياض، بلقب "أحلى صوت" وذلك بناء على تصويت الجمهور.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الموسم السادس من البرنامج، ضمت إلى جانب رحمة رياض كل من المطرب أحمد سعد والمطرب ناصيف زيتون.

اقرأ أيضا:

