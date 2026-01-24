رمضان 2026.. مسلسلان ينتهيان من تصوير جميع المشاهد مبكرا

أعلن صناع مسلسلي "كلهم بيحبوا مودي" و "البخت" انتهاء تصوير جميع المشاهد في العملين مبكرا وبشكل نهائي قبل حلول الشهر الكريم، والمقرر عرضهما في موسم دراما رمضان 2026.

ونستعرض لكم تفاصيل العملين بموسم دراما رمضان 2026 في السطور التالية:

مسلسل "البخت"

انتهت أسرة مسلسل "البخت" من تصوير جميع مشاهد العمل قبل أسابيع من حلول الشهر الكريم.

ويُعرض مسلسل "البخت" خلال موسم دراما رمضان 2026 على قناة أبوظبي.

"البخت" ينافس في موسم دراما رمضان 2026 وهو من تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام، وبطولة عبير صبري، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، أحمد وفيق، عبير صبري، مجدي كامل، تامر فرج.

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

كما انتهى صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" من تصوير جميع مشاهد العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، ويقع خلاله ياسر جلال ضحية عملية نصب جديدة تقوده لسلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت.

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، وآيتن عامر.