رشاقة وشياكة.. جورجينا تخطف الأنظار مع طائرتها الخاصة- فيديو

نشرت جورجينا رودريجيز، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية خطفت بها الأنظار.

ظهرت جورجينا في غاية الرشاقة والشياكة باللوك الشيتوي وهي تتجه للصعود على متن طائرتها الخاصة، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها.

جورجينا تتصدر غلاف مجلة "ELLE" النسخة الإسبانية

تصدرت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز غلاف مجلة "ELLE" النسخة الإسبانية، ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة على "انستجرام" صورا من جلسة التصوير.

ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

