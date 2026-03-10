إعلان

"برد قارس".. الأرصاد تحذر من طقس العشر الأواخر من رمضان 2026

كتب : أحمد العش

12:48 ص 10/03/2026

الأرصاد تحذر من طقس العشر الأواخر من رمضان 2026

يتساءل الملايين من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل حالة الطقس خلال العشر الأواخر من رمضان 2026، في ظل توقعات بعودة الأجواء الشتوية القارسة التي تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصحة والمزروعات.

حالة طقس العشر الأواخر من رمضان 2026

أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بدءًا من ليلة الإثنين، وتستمر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ووصف "فهيم" الليالي المقبلة بأنها ستكون "شديدة البرودة"، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لمواجهة التغير المفاجئ في درجات الحرارة الصغرى.

تأثير طقس العشر الأواخر من رمضان 2026 على الزراعة والمواطنين

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن بعض المحاصيل الزراعية تمر بمراحل نمو حرجة، ما يستدعي من المزارعين اتباع الإرشادات الفنية للحد من تأثير البرد على الإنتاجية الزراعية. كما حذر المواطنين، خصوصًا كبار السن والأطفال والمسافرين على الطرق السريعة، من مخاطر موجة الصقيع المرتقبة، داعيًا الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم خلال هذه الفترة.

ووجّه الدكتور محمد علي فهيم، مجموعة من النصائح للمواطنين والمزارعين بضرورة الحذر، خاصة مع وجود بعض المحاصيل الزراعية في مراحل نمو حرجة، مما يتطلب الالتزام بالإرشادات الفنية لتقليل آثار البرد على الإنتاجية، مشددًا على توخي الحذر من قبل المسافرين على الطرق السريعة، وكبار السن والأطفال، لضمان سلامتهم من موجة الصقيع المرتقبة خلال هذه الأيام.

حالة الطقس حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر درجات الحرارة الطقس في مصر شهر رمضان رمضان 2026 الطقس في رمضان 2026 حالة طقس العشر الأواخر من رمضان

