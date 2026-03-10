إعلان

بعد تصريحات ترامب.. إيران: سنواصل توجيه النيران بكثافة

كتب : محمد أبو بكر

12:46 ص 10/03/2026 تعديل في 12:46 ص

اطلاق صواريخ

قال ابراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران، إن الرسالة إلى العدو هي أن القوات الإيرانية ستواصل توجيه نيرانها بكثافة.

وأضاف، أن فرار الإسرائيليين في مطار بن غوريون يظهر ما وصفه بالحالة المزرية للكيان الإسرائيلي.

وأوضح أن إيران تمتلك إرادة راسخة لمواجهة المعتدين والحفاظ على سيادة بلادها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب الإيرانية الذي قدرناه بـ4 إلى 5 أسابيع.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الإثنين، إن الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير.

وأوضح ترامب، "أن الحرب قد تنتهي قريبا وليس لدى إيران أسطول بحري ولا اتصالات ولا سلاح جو".

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

