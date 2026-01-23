تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من صفحات السوشيال ميديا، خبر عن فسخ شركة ديزني تعاقدها مع النجم الأمريكي العالمي مارك رافالو بسبب مهاجمته بشكل مستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان آخرها بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب إذ وصف ترامب بـ متحرش الأطفال.

وكشفت العديد من التقارير العالمية بشكل غير مباشر عن نية شركة ديزني استبدال مارك رافالو الذي يؤدي شخصية البطل الخارق "هالك" بممثل آخر سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ليستكمل رحلة رافالو في تجسيد الشخصية ضمن عالم مارفل السينمائي.

كما صرح مارك رافالو عن عدم ظهور شخصية "هالك" ضمن أحداث فيلم الأبطال الخارقين المرتقب "Avengers: Doomsday" المقرر عرضه نهاية العام الجاري، وسط تكهنات البعض بطرده بالفعل من قبل شركة ديزني.

جسد النجم الأمريكي مارك رافالو شخصية "هالك" بعدد من الأفلام في عالم مارفل السينمائي، وحققت هذه الأفلام نجاحا جماهيريا كبيرا، وتعلق جمهور ومحبي هذه النوعية من الأفلام بـ مارك وتجسيده للشخصية الشهير "Hulk".

مارك رافالو يهاجم دونالد ترامب بعد انضمامه لفضائح "إبستين" الجنسية

هاجم الممثل الأمريكي مارك رافالو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الكشف عن الوثائق الخاصة بالملياردير الراحل جيفري إبستين خلال محاكمته في نيويورك بتهمة استغلال قاصرات وعن تورط "ترامب" في القضية نظرًا لعلاقته الوطيدة بالملياردير الراحل.

وأعاد "مارك" نشر بوست لأحد متابعيه على حسابه الرسمي بتطبيق "X" والتي علقت قائلة: "ترامب ذهب إلى جزيرة إبستين، في رحلتين مختلفتين مع عدد من القاصرات وهن ليسوا بناته أو بنات عمامه، ويمكنه أن يغتصب ويسرق ويحاول الإطاحة بالحكومة، هذا هو حلمهم الأمريكي"، ليرد عليها "مارك" قائلا: "هناك محاولات ترسم كل من في تلك الرحلات على أنهم مشتهون للأطفال باستثناء الرجل الوحيد الذي يبتسم وسط مجموعة من الفتيات الصغيرات الذين توجهوا جميعًا معه إلى جزيرة الخيال الخاصة بإبستين، أراهن أن هناك بعض الجمهوريين المحترمين المتبقيين في أمريكا والذي قد يعتقدون أن هذا الأمر مبالغ فيه".

