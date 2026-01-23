بـ"فستان جريء".. منى زكي تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

أول تعليق من جودي شاهين بعد حصدها لقب "ذا فويس" بموسمه السادس

خطفت الفنانة منى زكي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت زكي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمسية جميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، أحلى واحدة، تحفة، الجميلة، السندريلا، العسل كله، فستانك جميل، الحلوة".

يذكر أن، آخر أعمال منى زكي فيلم"الست" الذي شاركها في بطولته عمرو سعد، أحمد حلمي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.