"وصتني مشتغلش تاني" رضا البحراوي يكشف عن وصية والدته له

كشف المطرب رضا البحراوي، عن وصية والدته له بعد وفاتها، وذلك خلال مراسم عزائها بطنطا.

وقال رضا البحراوي على هامش عزاء والدته: "والدتي كانت كل حياتي الله يرحمها ويسامحها، وأنا بالنسبالي كدا الحياة وقفت خلاص".

وتابع البحراوي: "الخير اللي كانت بتعمله في حياتها وصتني بيه، ومش هسيب حد، وأهل منطقتي وأخواتي وحبايبي وأدعولي أعرف أكمل الحياة من غيرها".

وأضاف: "وإن شاء الله هحقق لها اللي هى عايزاه واللي مش عايزاه، وصتني قبل وفاتها إني مشتغلش تاني".

وكان رضا البحراوي، أعلن الثلاثاء الماضي وفاة والدته بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة طنطا، وكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويجمعنا بيك في جنات النعيم، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وفي تدوينة أخرى، كتب البحراوي عبر حسابه على نفس التطبيق: "تُقام مراسم عزاء والدتي الحبيبة غداً الأربعاء الموافق ٢١ يناير وذلك في مدينة طنطا، جزاكم الله خيراً ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم، وأسال الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته،وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة".