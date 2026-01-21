إعلان

عمرو سعد ينشر صورًا من كواليس تصوير مسلسل "إفراج" في مصر القديمة

كتب : معتز عباس

08:15 م 21/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مشهد من مسلسل افراج بطولة عمرو سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان عمرو سعد متابعيه على السوشيال ميديا صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "إفراج"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر عمرو الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "لما تسمع كلام المخرج بكل ثقة وتلاقي نفسك فوووق".

تفاصيل مسلسل إفراج

وطرح الفنان عمرو سعد عن البوستر الرسمي لمسلسل "إفراج"، ونشر عمرو سعد البوستر عبر صفحته على "فيسبوك"، وتصدر عمرو البوستر مع نجمي المسلسل الفنانة تارا عماد، والفنان حاتم صلاح.

وكتب عمرو سعد على البوستر: " بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لمسلسل افراج دراما إنسانية مستوحى من أحداث حقيقية، ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية".

اقرأ أيضا..

"لحظات مميزة".. أنغام تنشر صورًا مع كاتي بيري ونجوم حفل Joy Awards

"أجمل قصة حب".. يارا السكري تنشر مشاهدها مع أحمد العوضي في "علي كلاي"

عمرو سعد السوشيال ميديا مسلسل إفراج رمضان 2026 انستجرام عمرو سعد مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام