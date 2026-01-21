عمرو سعد ينشر صورًا من كواليس تصوير مسلسل "إفراج" في مصر القديمة

"أجمل قصة حب".. يارا السكري تنشر مشاهدها مع أحمد العوضي في "علي كلاي"

شارك الفنان عمرو سعد متابعيه على السوشيال ميديا صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "إفراج"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر عمرو الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "لما تسمع كلام المخرج بكل ثقة وتلاقي نفسك فوووق".

تفاصيل مسلسل إفراج

وطرح الفنان عمرو سعد عن البوستر الرسمي لمسلسل "إفراج"، ونشر عمرو سعد البوستر عبر صفحته على "فيسبوك"، وتصدر عمرو البوستر مع نجمي المسلسل الفنانة تارا عماد، والفنان حاتم صلاح.

وكتب عمرو سعد على البوستر: " بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لمسلسل افراج دراما إنسانية مستوحى من أحداث حقيقية، ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية".

