قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنهم مستعدون لخوض حرب طويلة الأمد وثابتة وقوية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، استنادًا إلى توجيهات القائد الشهيد المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأكدت الوزارة الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أنه تم تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من الأسلحة والمعدات والذخائر للقوات المسلحة قبل بدء الحرب.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الجيش الإيراني استهدف بمسيرات انتحارية مراكز عسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قيادة خاتم الأنبياء المركزية التابعة للجيش الإيراني، أن أمريكا فقدت عددا كبيرا من الجنود والقادة بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان اليوم، إنه تم قتل 21 جنديا وأصيب آخرون من الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنطقة خلال 24 ساعة.