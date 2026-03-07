بدأت دول أوروبية عمليات واسعة لتأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي دفعت مدريد وباريس لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مواطنيهما.

إسبانيا تخلي سفارتها في طهران

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مساء الأحد، أن إسبانيا أتمت إخلاء سفارتها في إيران بشكل كامل.

وأوضح ألباريس، أن السفير والموظفين الأساسيين الذين ظلوا في العاصمة طهران عبروا الحدود نحو أذربيجان وهم الآن في وضع آمن، مؤكدا أن سلامة جهاز الخدمة الخارجية والمواطنين تمثل الأولوية القصوى لمدريد، بينما لا تزال بقية السفارات الإسبانية في المنطقة تعمل للاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب في إيران.

فرنسا تجلي 4300 من رعاياها بالمنطقة

وفي أثناء ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه تم إجلاء 4300 مواطن فرنسي على الأقل كانوا عالقين في الإمارات خلال الأيام الأخيرة.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 5" السبت، أوضح بارو أن 800 شخص عادوا على متن طائرات استأجرتها الحكومة الفرنسية لنقل الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تمكن نحو 3500 آخرين من السفر على متن رحلات تجارية إلى باريس.

الجدول الزمني لاستكمال إجلاء الرعايا الفرنسيين

وأكد بارو استمرار عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من الشرق الأوسط عبر تسيير 6 رحلات تجارية يومية إلى باريس يومي الأحد والاثنين.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي، عن توقعات بمغادرة رحلة جوية نظمتها الحكومة الفرنسية من العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد، لمواكبة احتياجات نحو 400 ألف مواطن فرنسي يعيشون في المنطقة، بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة والمقيمون الدائمون، حيث تسعى باريس لتكثيف جهودها التي بدأت مطلع الأسبوع لضمان عودة مواطنيها.