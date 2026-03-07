إعلان

العراق: سماع دوي انفجارات في مطار بغداد ومناطق متفرقة أخرى بالعاصمة

كتب : د ب أ

09:40 م 07/03/2026

العراق

أفاد شهود عيان في أحياء متفرقة في العاصمة العراقية بغداد بسماع دوي انفجارات قوية مساء اليوم السبت، أبرزها في محيط مطار بغداد الدولي.

وذكر شهود عيان من أحياء متفرقة في جانبي بغداد (الرصافة والكرخ)، أنه تم مساء اليوم سماع دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة ببغداد، أبرزها في محيط مطار بغداد الدولي، فيما سُمع تشغيل منظومة "السيرام" عند مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الحكومية.

ولم تعلن السلطات العراقية عن أية تفاصيل بشأن الانفجارات

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن وحداته الصاروخية قصفت بالصواريخ مواقع الجماعات الانفصالية التي يؤويها إقليم كردستان العراق.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الدولية، للأنباء، بأن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري أعلنت في بيان أن القصف جاء في الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم، بالتوقيت المحلي، وأن ثلاثة "مواقع للانفصاليين الأكراد المناوئين لإيران والمنتشرين في اقليم كردستان العراق دكت بالصواريخ".

وحذر البيان هذه الجماعات الانفصالية بأنها "سيتم سحقها اذا اقدمت عن مهاجمة وحدة الأراضي الإيرانية".

