الدكتور السيد البدوى يصدر قرارا بإنشاء بيت الخبرة الوفدى (تفاصيل)

كتب : عمرو صالح

12:21 ص 08/03/2026

السيد البدوي رئيس حزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم (34) لسنة 2026 بتاريخ 5 مارس 2026، بشأن إنشاء "بيت الخبرة الوفدي" كوحدة بحثية فنية واستشارية متخصصة.
وبحسب بيان الحزب تضمنت المادة الأولى من القرار إنشاء «بيت الخبرة الوفدي» كوحدة بحثية و فنية واستشارية تهدف إلى دعم العمل السياسي والبرلماني للحزب، من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية وتقديم المشورة العلمية لهيئات الحزب ونوابه.

ونصت المادة الثانية على اختصاصات بيت الخبرة الوفدي، والتي تضمنت عدة محاور وهي :

أولًا: الدراسات والبحوث الاقتصادية والسياسات العامة: حيث يتم إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالسياسات العامة للدولة، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة،و أيضا إعداد أوراق السياسات العامة، وتحليل الموازنات العامة وخطط التنمية الاقتصادية، وإعداد تقارير تقييم الأداء المالي والإقتصادي للدولة، وتقديم دراسات مقارنة للتجارب الدولية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

وفي البند الثاني يتولى بيت الخبرة دعم العمل التشريعي لنواب الوفد من خلال الدعم الفني لنواب الحزب في البرلمان من خلال إعداد وصياغة المقترحات التشريعية، ودراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب، وإعداد مذكرات تحليلية بشأنها، وتقديم الرأي الفني والقانوني في المسائل التشريعية، وإعداد مذكرات تفسيرية ومسودات تشريعية للمقترحات المقدمة من نواب الحزب، وأيضا تقديم الدعم الفني لأعضاء الحزب في اللجان النوعية في البرلمان.

وفي البند الثالث يأتي دعم الدور الرقابي لنواب الوفد حيث يتولى بيت الخبرة الوفدي تقديم الدعم الفني والعلمي للهيئة البرلمانية للحزب في ممارسة دورها الرقابي على السلطة التنفيذية، وذلك من خلال، إعداد وصياغة الأدوات الرقابية البرلمانية التي يقدمها نواب الحزب، وتشمل البيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، و الاستجوابات، طلبات المناقشة العامة، وإعداد مذكرات تحليلية وتقارير تقييم حول السياسات والقرارات الحكومية لتمكين نواب الحزب من ممارسة الدور الرقابي بصورة فعالة، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بالقطاعات المختلفة (الاقتصاد – الصحة – التعليم – الطاقة – البنية التحتية – الاستثمار – الزراعة وغيرها)، وإعداد تقارير تقييم الأداء الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتقديم الدعم الفني لنواب الوفد أعضاء اللجان النوعية في البرلمان بما يساعدهم في مناقشة مشروعات القوانين والخطط الحكومية، بالإضافة إلى إعداد ملفات رقابية متكاملة حول القضايا العامة أو المشكلات الوطنية التي تتطلب تدخلاً تشريعيًا أو رقابيًا، و مساعدة نواب الحزب في إعداد مذكرات تفسيرية ودراسات مقارنة حول تجارب الرقابة البرلمانية والإدارة العامة.

وتضمن البند الرابع الاستشارات الاستراتيجية للحزب بحيث يتولى بيت الخبرة الوفدي تقديم الاستشارات والدراسات لقيادات الحزب بما يعزز قدرة الحزب على صياغة السياسات العامة والبرامج الوطنية، وذلك من خلال إعداد الرؤى والسياسات العامة للحزب في المجالات الاقتصادية ،والاجتماعية والسياسية، والمساهمة في إعداد برامج الحزب والبرنامج السياسي والإقتصادي وبرامج الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية، وإعداد دراسات استشراف المستقبل وتحليل الاتجاهات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مصر، و تقديم الاستشارات بشأن القضايا الوطنية الكبرى مثل( الإصلاح التشريعي، السياسات، الاقتصادية، التنمية المستدامة،العدالة الاجتماعية و إبداء الرأي العلمي المتخصص في المبادرات والمشروعات التي يتبناها الحزب أو يتقدم بها نوابه في البرلمان، وإعداد تقارير دورية عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية بما يساعد قيادات الحزب على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وأشار البند الخامس إلى التدريب وبناء القدرات من خلال تدريب كوادر الحزب على العمل التشريعي والبرلماني بالتنسيق مع معهد الدراسات السياسية، تنظيم دورات في إعداد السياسات العامة بالتنسيق مع معهد الدراسات السياسية، إعداد برامج تدريب للمرشحين للانتخابات البرلمانية والمحلية بالتنسيق مع معهد الدراسات السياسية.
وتضمن البند السادس التواصل العلمي والمؤسسي من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية والدولية،و تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإصدار تقارير ودراسات دورية باسم الحزب.

وحدد البند السابع قواعد العمل تعتمد على منهج علمي محايد قائم على جمع البيانات والتحليل، وتقديم تقارير وتوصيات لقيادة الحزب والهيئة البرلمانية، على أن يكون العمل من خلال لجان بحثية متخصصة تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والسياسة العامة من أعضاء الحزب أو من خبراء متخصصين من خارج الوفد.
ويتكون الهيكل التنظيمي لبيت الخبرة الوفدي، من تشكيل مجلس أمناء بقرار من رئيس الحزب، ويتولى مجلس الأمناء تشكيل وحدات متخصصة في الاقتصاد، التشريع، الأمن القومي، السياسات الاجتماعية، وباعتبار بيت الخبرة الوفدي هو مركز التفكير (Think Tank) وأحد أهم عناصر بناء واستدامة قوة وتأثير حزب الوفد.
ونصت المادة الثالثة على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
حزب الوفد السيد البدوي بيت الخبرة الوفدي

