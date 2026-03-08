علق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أننا في حالة حرب وأن هناك من يريد "مص دم الشعب"، وأن هؤلاء يجب أن يُحاسبوا.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إننا نريد تطبيق هذا القرار على 6 أو 7 من المتلاعبين بالأسعار، معقبًا: "نحن في حالة حرب وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري ضروري".

وأشار موسى إلى أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من المنتجات البترولية، وأن إنتاجنا من الغاز يبلغ نحو 4 ملايين متر مكعب بينما الاستهلاك يصل إلى 6 ملايين متر مكعب، ونحاول توفير هذا العجز.

وتابع أن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن بفضل جهود رجالها، مؤكدًا أن البلد كلها آمنة وكل مكان فيها بخير، مشيرًا إلى أن رئيس البنك الدولي كان في زيارة اليوم إلى المتحف المصري الكبير.

وأكد أن مصر عاشت أيام الإرهاب ودفع شهداء الثمن لحماية البلد، ولا نريد عودة تلك الأيام مرة أخرى، موضحًا أن الحفاظ على الوطن مسؤولية 110 ملايين مواطن بالإضافة إلى نحو 10 ملايين ضيف، وأن من يسيء للبلد لن يُحاكم بل يُعاد إلى بلده مرة أخرى.

