"على حب الفن اتجمعنا".. هالة صدقي تنشر صورة مع نادية الجندي ومحمد سامي

كتب - معتز عباس:

01:00 ص 21/01/2026

هالة صدقي ونادية الجندي ومحمد سامي

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعها بالنجمة نادية الجندي والمخرج محمد سامي في حفل مهرجان جوي أوردز 2026، الذي أقيم السبت الماضي في الرياض.

ونشرت هالة صدقي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بصرف النظر عن صاحبي وحبيبي سامي والنجمة نادية الجندي كل نجوم الوطن العربي متجمعين في مكان واحد وعلى هدف واحد وعلى قلب واحد وهو حبنا للفن وبس ، شكرا هيئة الترفيه علي هذا اللقاء السنوي الممتع".
آخر مشاركات محمد سامي الفنية
يذكر أن آخر أعمال محمد سامي الفنانية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.
