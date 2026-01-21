بالصور- داليا البحيري تخطف الأنظار مع زوجها من أحدث ظهور

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:



نادر حمدي وزوجته

شارك الملحن نادر حمدي صور تجمعه بزوجته أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم يوم السبت الماضي بمدينة الرياض في دورته السادسة، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة تجمعها بالفنانة رانيا يوسف وشاركتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ومن خلال خاصية "القصص القصيرة".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللونين الأزرق والأبيض.

داليا البحيري

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ووثقت تجربتها داخل إسطبل الخيول، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مجرد فتاة تعشق الخيول".

إنجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت جاكيت فرو باللون الأزرق الفاتح، ونسّقت معه بنطلون جينز.

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا تجمعها بابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وهما يؤديان مناسك العمرة، ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت جزءًا من كلمات أغنيتها الجديدة: "خروجه من حياتي صدمة مش معمول حسابها، والفرقة ياها منها ومن قلة أدبه".

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بدون مكياج ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير صورًا من أحدث ظهور لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.