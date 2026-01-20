"بوسي.. رحلة البحث عن الجمال الخفي" كتاب جديد لـ هبة محمد علي

كتبت- منى الموجي:

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، إصدار كتاب "بوسي.. رحلة البحث عن الجمال الخفي" للكاتبة الصحفية هبة محمد علي، والصادر عن دار الحكيم للنشر والتوزيع.

يتناول الكتاب سيرة الفنانة الكبيرة بوسي بوصفها نجمة استثنائية، مسلطا الضوء على العوامل التي أسهمت في تكوين موهبتها منذ الطفولة والنشأة، مرورا بمحطات فنية بارزة من خلال قراءة تحليلية لأهم أعمالها السينمائية والدرامية.

كما يضم الكتاب حوارا مطولا مع بوسي، تتحدث فيه عن مراحل حياتها والتحديات التي واجهتها على المستويين الإنساني والفني.

ويتميز الكتاب أيضا باحتوائه على شهادات إنسانية وفنية لعدد من النجوم والكتاب والمخرجين والمصورين الذين عملوا مع بوسي عن قرب، واقتربوا من تجربتها الشخصية والمهنية، وتكشف هذه الشهادات عن جوانب غير معروفة من شخصيتها، وتقدم قراءة موازية لمسيرتها من زوايا متعددة.

وتوضح الكاتبة هبة محمد علي في بيان صحفي أن الكتاب يعيد النظر في الصورة النمطية التي لاحقت بوسي لسنوات طويلة، إذ ارتبط اسمها بلقب "قطة السينما المصرية" دون سعي منها، وهو لقب بدا في ظاهره احتفاء بجمالها، لكنه أخفى في جوهره تقليلا غير منصف من موهبتها.

ويرصد الكتاب كيف واجهت اتهامات جاهزة بأن جمالها كان سر نجوميتها، وأن زواجها من الفنان نور الشريف شكل بوابة شهرتها، ليكشف عن مسيرة فنانة صنعت مكانتها بالإرادة والاجتهاد والموهبة الحقيقية.

يُذكر أن هبة محمد علي كاتبة صحفية متخصصة في كتب السير الفنية، وسبق أن صدر لها كتاب "لبنى.. قصة امرأة حرة" عن سيرة الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، وكتاب "محمد جلال عبدالقوي.. أديب الدراما العربية" الذي تناول سيرة أحد أبرز كتاب الدراما في عصرها الذهبي.