شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعها بالفنان محمد إمام من حفل joy Awards.

ونشرت ميرنا الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حمزه الدباح و هدية من حفل ال joy Awards ، الكينج رمضان ٢٠٢٦".

كما نشرت ميرنا صورًا أخرى من على الريد كاربت، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض مميز وأنيق.

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة ميرنا جميل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

