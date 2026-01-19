بإطلالة سوداء..هدى المفتي تنشر صورا من داخل غرفتها والجمهور يعلق

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة بإطلالة سوداء لها من داخل غرفتها.

ونشرت المفتي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة الجميلات، إيه الحلاوة دي، جمال ودلال، أحلى هدى، قمر أوي".

يُذكر أن الفنانة هدى المفتي تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.ش