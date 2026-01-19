إعلان

"أنا ما بنبسط غير لصولا".. أصالة تشعل الجدل بسبب جائزة أنغام وعمرو أديب يدافع

كتب : مصطفى حمزة

01:11 م 19/01/2026

من رد فعل أصالة

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة أصالة، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب رد فعلها عقب إعلان فوز المطربة أنغام، بجائزة المطربة المفضلة، في حفل توزيع جوائز صناع الترفية Joy Awards،.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، وظهرت فيه المطربة أصالة، في حالة غضب عقب الإعلان عن فوز منافستها المطربة أنغام، بالجائزة.

ونالت أنغام، الجائزة بعد الكشف عن منافستها عليها، مع كل من المطربات نانسي عجرم، التي ظهرت وهي تبتسم عقب إعلان الفوز، وبيسان إسماعيل، التي دخلت في حالة بكاء، وأصالة التي ظهر عليها الغضب والتوتر.

واشتعل الجدل، حول رد فعل أصالة، بعد تصريح مثير خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، على هامش الحفل.

وردت أصالة على سؤال عن موقفها من حصد أنغام الجائزة، وقالت : "هنبسط بفوزها بس مش قد ما هنبسط ليا.. أنا ما بنبسط غير لصولا".

ودافع الإعلامي عمرو أديب، عن موقف المطربة أصالة، خلال ظهوره في برنامج "الحكاية"، موضحا أنه قابلها فى بداية الحفل، وقالت له: "أنا متوترة وأحب أخد الجائزة"، مشيرًا إلى حرصها على المنافسة الشريفة؛ رغم تقديرها للفنانة أنغام.

وأضاف أديب أنه بعد إعلان فوز أنغام بجائزة الفنانة المفضلة، كان نظرة المسرح كله متجهة نحو أصالة، وقال "مش عيب الواحد يعوز ياخد كل الجوايز"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى الطمع أو التهور، وإنما رغبة طبيعية في التقدير والاعتراف بالجهد الفني.

وشدد أديب على أن أصالة تحب أنغام، لكن اللحظة تعكس أهمية المنافسة والاعتراف بالقيمة الفنية لكل فنانة.

يذكر أن الصلح، تم بين المطربات أصالة وأنغام، في نهاية عام 2024، خلال حفل أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة النجمات العرب".

