كيف علق الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "بطل العالم" بعد عرضها؟

كتب- هاني صابر:

أثار مسلسل "بطل العالم" حالة من التفاعل بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، ليتصدر تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عرض أولى حلقاته أمس الأحد على شاشة قناة CBC، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "بطل العالم" بعد عرضها، كالتالي: "والله العظيم أول حلقة جامدة أوي، الفنان عصام عمر جامد في التمثيل، المسلسل جامد من أول حلقة، كنت زعلان عشان مسلسل ميدتيرم خلص بس جه مسلسل بطل العالم خلاني أنسى الزعل من أول حلقة تحفة بجد، لسه مخلصة الحلقة واتفرجت مرتين عليها، بصراحة من أول حلقة كدة جامد جدا، تحفة الحلقة إيه الجمال ده، هيكسر الدنيا مسلسل روعة بصراحة من الحلقة الأولى".

مسلسل "بطل العالم" تدور أحداثه حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

ويخوض بطولته عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.