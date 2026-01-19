إعلان

كيف علق الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "بطل العالم" بعد عرضها؟

كتب : هاني صابر

12:27 م 19/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجمهور على مسلسل بطل العالم (1)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجمهور على مسلسل بطل العالم (4)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجمهور على مسلسل بطل العالم (5)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجمهور على مسلسل بطل العالم (6)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجمهور على مسلسل بطل العالم (3)
  • عرض 7 صورة
    تعليقات الجمهور على مسلسل بطل العالم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

أثار مسلسل "بطل العالم" حالة من التفاعل بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، ليتصدر تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عرض أولى حلقاته أمس الأحد على شاشة قناة CBC، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "بطل العالم" بعد عرضها، كالتالي: "والله العظيم أول حلقة جامدة أوي، الفنان عصام عمر جامد في التمثيل، المسلسل جامد من أول حلقة، كنت زعلان عشان مسلسل ميدتيرم خلص بس جه مسلسل بطل العالم خلاني أنسى الزعل من أول حلقة تحفة بجد، لسه مخلصة الحلقة واتفرجت مرتين عليها، بصراحة من أول حلقة كدة جامد جدا، تحفة الحلقة إيه الجمال ده، هيكسر الدنيا مسلسل روعة بصراحة من الحلقة الأولى".

مسلسل "بطل العالم" تدور أحداثه حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

ويخوض بطولته عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل بطل العالم جوجل قناة cbc

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا؟
الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحدث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحدث نهائي كأس الأمم
"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
أخبار مصر

15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح