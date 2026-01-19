منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي..موعد ومكان الجنازة والعزاء

أعلن الفنان منير مكرم، صباح اليوم الإثنين، عن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي.

وكتب منير مكرم، عبر حسابها على فيسبوك: "الدوام لله.. شقيق الفنان إميل شوقي".

ومن المقرر أن تشيع جنازة رضا شوقي شقيق إميل شوقي اليوم الإثنين في تمام الساعة الثانية ظهرا من كنيسة مارمرقس كليوباترا، والعزاء بنفس الكنيسة من 6 مساء.

يذكر أن، الفنان إميل شوقي مخرج وممثل وشارك في العديد من الأعمال الفنية، وكانت آخر مشاركاته الفنية فيلم "المطاريد" عام 2023، ومسلسل "النص" عام 2025 .