نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفل موسيقى حجرة، مساء أمس الأحد، بمقر المركز بالزمالك، بالمتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

الحفل تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

وقدمت مجموعة التريو الكلاسيكية بالمركز باقة مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية والعربية، أبرزها (ديمفرتمنتو) لموتسارت، والموسيقى العربية: (اديش كان في ناس، أهواك، قضية عم أحمد، النهر الخالد، حلوة يا بلدي، نسم علينا الهوى).

كما قدمها كل من الفنانة رانيا عمر (آلة الفلوت)، الفنان محمد مصطفى (آلة الكلارينيت)، الفنان عمرو صبحي (آلة التشيللو).