أسماء جلال تبرز إطلالتها في مهرجان Joy awards 2026 (صور)

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار من ظهورها اللافت في حفل مهرجان Joy awards 2026 ، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت اسماء صورا لها من على ريد كاربت المهرجان عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى واحدة"، "روعة"، "فستان مزيكا"، "تجنني يا سوما"، "خدتي الجمال كله".

وتشارك أسماء جلال في فيلم "إن غاب القط"، المقرر عرضه ديسمبر الجاري في السينمات، ويضم كوكبة من نجوم الفن، بينهم، آسر ياسين، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

