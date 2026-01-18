بعد فوزه في joy awards.. ماجد الكدواني: فخور إني بمثل مصر على أرض هذا البلد

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت مي عمر صور من إطلالتها من كواليس حضورها حفل "جوي أووردز" عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق وجذاب، وكتبت: "مستعدة لحفل جوي أووردز".

إليسا

استعرضت الفنانة إليسا إطلالتها من كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" ، السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت إليسا مرتدية فستان أنيق باللون الأسود قبل توجهها إلى مسرح الحفل، ونشرت صور من الكواليس عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "ليلة جوي أووردز".

ميرنا جميل

كشفت الفنانة ميرنا جميل عن كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، مساء السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية.

نشرت ميرنا جميل صور من كواليس إطلالتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار وكتبت: "هذا الإحساس بالسعادة".

نسرين طافش

حضرت الفنانة نسرين طافش، حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت نسرين طافش بفستان أحمر ناري خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية على السجادة المخملية، ونشرت مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام.

مي فاروق

استعرضت الفنانة مي فاروق وزوجها الفنان عمرو العمروسي إطلالتهما من كواليس استعدادهما لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت مي فاروق وزوجها عمرو العمروسي بملابس متناسقة إذ ارتدى كل منهما إطلالة باللون الأسود والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية.