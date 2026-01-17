"رشاقة وشياكة".. إليسا تستعرض إطلالتها من كواليس حفل جوي أووردز 2026

استعرضت الفنانة إليسا إطلالتها من كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" ، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت إليسا مرتدية فستان أنيق باللون الأسود كشف عن فقدانها الكثير من الوزن فبدت في قمة الشياكة، قبل توجهها إلى مسرح الحفل، ونشرت صور من الكواليس عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "ليلة جوي أووردز".

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

اقرأ أيضا:

"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة

مادلين طبر تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن منة شلبي.. ماذا قالت؟