إعلان

"رشاقة وشياكة".. إليسا تستعرض إطلالتها من كواليس حفل جوي أووردز 2026

كتب : مروان الطيب

09:44 م 17/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    النجمة إليسا
  • عرض 9 صورة
    إليسا تتألق من كواليس حفل جوي أووردز
  • عرض 9 صورة
    إليسا تخطف الأنظار
  • عرض 9 صورة
    إليسا على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    إليسا من أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    إليسا من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 9 صورة
    إليسا من استعدادها لحضور حفل جوي أووردز
  • عرض 9 صورة
    إليسا من كواليس حفل جوي أووردز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرضت الفنانة إليسا إطلالتها من كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" ، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت إليسا مرتدية فستان أنيق باللون الأسود كشف عن فقدانها الكثير من الوزن فبدت في قمة الشياكة، قبل توجهها إلى مسرح الحفل، ونشرت صور من الكواليس عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "ليلة جوي أووردز".

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

اقرأ أيضا:

"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة

مادلين طبر تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن منة شلبي.. ماذا قالت؟

إليسا جوي أووردز حفل جوائز Joy Awards 2026 تركي آل الشيخ السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
شئون عربية و دولية

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
حوادث وقضايا

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي