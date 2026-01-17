مع زوجها.. مي فاروق تستعرض إطلالتها بفستان أسود في حفل جوي أووردز 2026

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تألقت النجمة منى شلبي في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- Joy Awards 2026 المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت 17 يناير.

وارتدت منة شلبي فستانا من اللون الأحمر، وظهرت بصحبة زوجها المنتج أحمد الجنايني وحرص على تهنئتها بزواجها الحضور، وبينهم النجمة نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال.

منة شلبي تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل تحت الحصار، إخراج بيتر ميمي، بطولة إياد نصار، آدم بكري، تارا عبود.

جدير بالذكر أن منة شلبي وإياد نصار قدما معا في رمضان 2023 مسلسل تغيير جو، إخراج مريم أبو عوف، وشاركهما البطولة: ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، محمود قابيل.