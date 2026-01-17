إعلان

"ظهر بقناع مخيف".. رامز جلال يكشف عن 3 إصابات في برنامج مقالب رمضان 2026 من حفل "جوي أووردز"

كتب : مصراوي

08:14 م 17/01/2026 تعديل في 08:17 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رامز جلال بالقناع في حفل جوي أووردز
  • عرض 4 صورة
    رامز جلال
  • عرض 4 صورة
    رامز جلال في حفل جوي أووردز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان رامز جلال عن كواليس النسخة الجديدة من برنامج المقالب الذي يقدمه سنويا ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك خلال حضوره حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وعن كواليس برنامجه الجديد قال رامز جلال: "تعرف مسلسل سكويد جيم انا بعمل سواد جيم، وفيه 3 إصابات لحد دلوقتي".

كما فاجئ الحضور وقام بارتداء قناع على وجهه ليتم تشبيه بالمطرب امقنع تووليت، ليرد رامز جلال بطريقة كوميدية "هو أي حد لابس قناع بقى تووليت".

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

اقرأ أيضا:
"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة

مادلين طبر تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن منة شلبي.. ماذا قالت؟

رامز جلال موسم الرياض جوي أووردز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
حوادث وقضايا

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار القديم "عوار دستوري" يهدد بتشريد الأسر
أخبار مصر

رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار القديم "عوار دستوري" يهدد بتشريد الأسر
"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".. حقيقة خطوبة عصام عمر وجيهان الشماشرجي
زووم

"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".. حقيقة خطوبة عصام عمر وجيهان الشماشرجي
رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
أخبار مصر

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أخبار مصر

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي