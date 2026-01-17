إعلان

بالصور| نيكول سابا بصحبة زوجها يوسف الخال في حفل Joy Awards 2026

كتب : مصراوي

07:13 م 17/01/2026
    نيكول سابا بصحبة زوجها يوسف الخال
    نيكول سابا بصحبة زوجها يوسف الخال
    نيكول سابا بصحبة زوجها يوسف الخال

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تواجدت النجمة اللبنانية نيكول سابا بصحبة زوجها الفنان يوسف الخال، على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه - joy awards المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن بين أبرز حضور الحفل: نادية الجندي، دريد لحام، سوزان نجم الدين، بشرى، صبا مبارك، نادية الجندي، ماجد المصري، ورد الخال، باسم يوسف، مها نصار، إيمان العاصي، صفية العمري، هاني رمزي، عمرو مصطفى.

الحفل يكريم كوكبة من النجوم والمؤثرين والمشاهير في الفن والرياضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حققوا نجاحات كبيرة العام الماضي 2025.

نيكول سابا يوسف الخال Joy Awards

