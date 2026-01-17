إعلان

هيذر جراهام تكشف السر وراء جمالها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026

كتب : مصراوي

06:52 م 17/01/2026
    النجمة العالمية هيذر جراهام
    حفل توزيع جوائز جوي أووردز 2026

كتب- مروان الطيب:
خطفت النجمة العالمية هيذر جراهام الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

كشفت النجمة العالمية هيذر جراهام عن السر وراء جمالها ونضارة بشرتها وعن سعادتها بالتواجد في المملكة العربية السعودية وحسن الضيافة.

وعن السر وراء جمالها قالت: "أحرص على ممارسة اليوجا والأكل الصحي، وأن أكون سعيدة دائما، يجب على الإنسان أن يكون سعيدا بداخله حتى يكون سعيدا قلبا وقالبا".

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل، برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.
هيذر جراهام Joy Awards

