يواصل متحف شرم الشيخ تنفيذ برنامجه التعليمي الموجه لطلاب المدارس، بتنظيم الحصة المتحفية الثانية داخل إحدى المدارس الدولية بمدينة شرم الشيخ، دعمًا لرسالة المتحف التعليمية وترسيخ دوره المجتمعي في تنمية ووعي الأجيال الناشئة.

تعزيز الوعي الأثري لدى النشء



قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف حريصة على تنفيذ هذه الفعاليات ضمن سلسلة الحصص المتحفية التي تُقام بالتعاون مع المدارس، لتعزيز الوعي الأثري لدى الطلاب وترسيخ دور المتحف كمؤسسة تعليمية وثقافية فاعلة في المجتمع، وذلك في إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار لتعزيز الدور المجتمعي والتعليمي للمتاحف.

توعية الطلاب بكيفية التعامل السليم مع القطع الأثرية



وأشار مدير المتحف إلى أن الحصة الثانية جاءت تحت عنوان "السلوك الحضاري داخل المواقع الأثرية"، وهدفت إلى توعية الطلاب بكيفية التعامل السليم مع القطع الأثرية داخل المتاحف والمواقع التاريخية، وأهمية الحفاظ على التراث الحضاري باعتباره جزءًا من ذاكرة الإنسانية.

نشاط تطبيقي تفاعلي



تضمنت الحصة نشاطًا تطبيقيًا تفاعليًا، حيث تم تمرير نموذج لقطعة أثرية بين الطلاب لمحاكاة تأثير اللمس المتكرر على القطع الأثرية، موضحًا كيف يمكن لكثرة اللمس أن تؤدي إلى تآكل تفاصيل القطعة وفقدان جزء من قيمتها التاريخية مع مرور الوقت، مما ساعد الطلاب على فهم أهمية الالتزام بالتعليمات داخل المتاحف والمواقع الأثرية.

ترسيخ مفاهيم احترام التراث



شهدت الحصة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب الذين شاركوا في النقاشات والأنشطة التعليمية، ما ساهم في ترسيخ مفاهيم احترام التراث والحفاظ عليه للأجيال القادمة. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المتحف للوصول المباشر للطلاب داخل بيئاتهم التعليمية، وتفعيل دور المتحف كمؤسسة معرفية داعمة للعملية التعليمية، وليس فقط كقاعة عرض للقطع الأثرية.

موضوع الحصة الأولى



سبق هذه الحصة تنظيم الحصة الأولى تحت عنوان "المتحف داخل المدرسة"، والتي تضمنت محاضرة تفاعلية ربطت بين موضوعات التراث والمناهج الدراسية، مع تدريب الطلاب على مهارات البحث والملاحظة وتحليل النماذج الأثرية المصورة، إلى جانب نقاشات مفتوحة لتعزيز التفكير النقدي وترسيخ مفاهيم الهوية والانتماء، بهدف إعداد الطلاب معرفيًا قبل الزيارة التطبيقية للمتحف وتعظيم الاستفادة التعليمية من الزيارات الميدانية، ورفع مستوى الوعي بقيمة التراث الحضاري المصري.